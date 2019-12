Terroni caput mundi / Alla fine le fiamme di Borriello si spengono sempre

Grazie ai suoi flirt il calciatore può essere considerato come il Casanova del Millennio

MARCO BORRIELLO, È SINGLE IL CASANOVA DEL MILLENNIO

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud) Di Marco Borriello, grande calciatore nato a Napoli il18 giugno 1982, sotto il segno dei Gemelli, i tifosi conoscono le numerose imprese sportive: un formidabile centrattacco goleador. Pochi sanno che è un seduttore straordinario, fascinoso, irresistibile: un Casanova dei nostri tempi. L’ultima notizia è la fine della storia con Sofia Resing: ragazze e signore, allerta! Marco è tornato single. Borriello è cresciuto a San Giovanni a Teduccio, periferia napoletana, con la mamma Margherita Esposito, il papà Vittorio (venuto a mancare quando Marco aveva solo 11 anni), il fratello maggiore Piergiorgio ed il fratello minore Fabio. Dal 2004 al 2008, Marco Borriello è stato fidanzato con la famosa showgirl Belen Rodriguez. Definita come il suo primo amore, i due si sono conosciuti in una nota discoteca in Sardegna quando lei, da poco in Italia, non era ancora un volto noto. Subito è scoppiata la passione ed il loto è stato un amore vissuto al massimo fino a quando, dopo la partecipazione di Belen all’Isola dei Famosi, hanno deciso di lasciarsi per incompatibilità di carattere. Si è parlato spesso di un possibile ritorno di fiamma, ma in realtà i due sono rimasti in ottimi rapporti di amicizia.

BELEN RODRIGUEZ, SOFIA RESING UNA LUNGA SERIE DI CONQUISTE

Dal 2010al 2011 è stato al fianco di Nina Senicar che ha definito gli otto mesi con Borriello come una follia tutta fisica: alla fine, non è continuata perché non avevano niente in comune. Vari flirt gli sono stati attribuiti con Eleonora Abbagnato, Susanna Petrone, Alessia Ventura e Nicole Minetti, ma mai confermati. Nel 2011 è stato visto al fianco della modella Lucia Fabiani, mentre nel 2013 ha vissuto una relazione con Madalina Ghenea, attrice e modella rumena, tanto che si pensava ad un ritorno di fiamma dopo la separazione. Dal 2014 al 2015 è stato protagonista di una storia d’amore con Camila Morais, modella brasiliana: dalla convivenza alle liti furiose fino al riavvicinamento ed, infine,la rottura definitiva.Nell’estate 2017 è stato visto ad Ibiza con Larissa Schmidt, modella brasiliana di origini tedesche. A giugno del 2018, Borriello è stato avvistato in più occasioni in compagnia di una ragazza. Si tratta della modella ucraina Stefania Semiur. Ma neanche lei è stata la donna giusta per il calciatore.

L’ULTIMA FIAMMA SI È SPENTA A FORMENTERA IN POCHI MESI

Il 20 agosto la notizia dell’ultima conquista: si chiama Sofia Resing la nuova fiamma di Marco Borriello. Segni particolari? Bellissima e di successo, proprio come il calciatore. Il centrattacco, che da tempo si è trasferito a Ibiza per lavoro, secondo gli ultimi gossip avrebbe trovato finalmente l’amore. A svelarlo l’informatissimo giornalista Gabriele Parpiglia, che ha raccontato il primo incontro della coppia, a Formentera, grazie ad amici comuni. Sofia non è solo una modella, ma anche un’imprenditrice. Ha fondato e dirige un brand di costumi da bagno con il suo nome e chi la conosce afferma che abbia un carattere molto deciso. Classe 1991, Sofia è originaria del Brasile, ha 28 anni e una carriera in ascesa davanti a sè. Amici vicini a Borriello affermano che il calciatore avrebbe perso la testa per la modella come non accadeva da tempo .A 37 anni Borriello ha alle spalle numerose relazioni con donne famose e una fama di playboy. Nella lista delle sue ex tutti i giornali ricordano sempre, oltre a Belen, non solo le top model come Nina Senicar e Larissa Schmidt, ma anche Alessia Ventura, Eleonora Abbagnato e Nicole Minetti. Ora, dopo pochi mesi – ed è sempre Parpiglia a rivelarlo – anche la storia con Sofia è evaporata. La coppia era apparsa felice e innamorata a numerosi eventi pubblici, dove i due avevano stupito tutti con la loro bellezza. Sofia Resing è una delle modelle più belle attualmente inattività ed è stata l’unica che negli ultimi anni è riuscita a far capitolare il cuore dell’ex bomber della Serie A.

spL’ULTIMO SCAPOLONE D’ORO DOPO LA “RESA” DI BOBO VIERI

Marco è noto negli ambienti per essere un single impenitente, lo scapolone d’oro del calcio italiano dopo che anche Bobo Vieri si è accasato. Non mancano le belle donne attorno al fisicatissimo Marco, che da qualche anno ha scelto di vivere stabilmente a Ibiza, dove è parte dell’entourage della squadra di calcio locale. I suoi amici pensavano che fosse giunto anche per lui il momento di “mettere la testa a posto” ma è probabile che Sofia Resing non fosse la donna adatta o, semplicemente, non è ancora tempo per Marco Borriello di costruire una famiglia. Gabriele Parpiglia non ha voluto rivelare altro, forse anche per proteggere l’amico,ma quel che è certo è che a Marco Borriello le possibilità non mancano. È uno degli uomini più desiderati d’Italia, ha sempre avuto al suo fianco modelle e donne bellissime e si dice che per lui ci potrebbero presto essere grandi progetti lavorativi in vista, che potrebbero riportarlo in Italia. Intanto si gode questo periodo di relax dopo una lunghissima vacanza a Miami, proprio in compagnia del suo amico di sempre Bobo Vieri e poi sarà il tempo a dire quale potrà essere il futuro sentimentale dello scapolone d’oro… Quale sarà la prossima relazione dell’inesauribile rubacuori?

QUINDICI MAGLIE DIVERSE NELLA SUA LUNGA CARRIERA

Non solo collezionista di bellissime donne. Come calciatore ha girato in un’infinità di club: Milan, Treviso, Triestina, Empoli, Reggina, Sampdoria, Genoa, Roma, Juventus, West Ham united, Carpi, Cagliari, Atalanta, Spal, infine Ibiza Eivissa(di cui oggi è dirigente). Quindici maglie diverse!