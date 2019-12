Gli Stati Uniti sono vicini all’approvazione del divieto di acquisto di prodotti a base di tabacco per i minori di 21 anni. La nuova legge aumenterebbe così l’età in cui si possono acquistare prodotti del tabacco dai 18 ai 21 anni, come per le bevande alcoliche, e riguarderà anche le sigarette elettroniche. La misura dovrebbe avere il sostegno sia dei democratici sia dei repubblicani.



