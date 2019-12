5G: Usa a Gb, Huawei è rischio sicurezza

La Casa Bianca torna a mettere in guardia il Regno Unito sui pericoli, in termini di spionaggio, della partecipazione di Huawei allo sviluppo delle reti 5G britanniche. Il nuovo monito arriva dal consigliere per la sicurezza nazionale, Robert O’Brien. Intervistato stamani dal Financial Times, O’Brien ha affermato che consentire a Huawei di entrare nel 5G rischia di dare al Partito comunista cinese l’accesso ai dettagli “più intimi” dei cittadini britannici, oltre che la possibilità di rubare segreti nazionali.

“Stanno per rubare segreti di Stato in blocco, siano essi i segreti nucleari o i segreti del MI6 o del MI5“, cioè i Servizi britannici, ha dichiarato O’Brien. “Per noi è scioccante che la gente nel Regno Unito consideri quella su Huawei una sorta di decisione commerciale. Il 5G è una decisione di sicurezza nazionale”.

Ansa