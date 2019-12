Commercialisti, testo su ‘nanoimprese’

Messo in pubblica consultazione approfondimento su revisione

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha posto in pubblica consultazione dal 6 al 20 novembre il documento ‘La revisione legale nelle nano-imprese – Riflessioni e strumenti operativi’, un documento, che “verrà presto diffuso nella sua versione definitiva agli esiti delle osservazioni pervenute, ha un duplice obiettivo: da una parte, perimetrare il fenomeno, dal punto di vista dei principi internazionali di revisione, definendo la nano-impresa; dall’altra, offrire una serie di suggerimenti ed approfondimenti in merito a possibili declinazioni dei principi internazionali di revisione in tali realtà produttive”. A darne notizia l’Ordine e la Fondazione nazionale dei professionisti, che hanno appena pubblicato l’informativa periodica ‘Valutazione e controlli’, uno strumento “incentrato sulle iniziative del Consiglio nazionale in tema di principi di revisione e controlli interni, oltre alle novità in materia di principi italiani contabili e principi italiani di valutazione”. Il testo integrale è online (www.fondazionenazionalecommercialisti.it).



