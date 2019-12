Le migliori app del 2019 per iPhone, iPad, Mac secondo Apple.

Apple, come ogni fine anno, celebra se stessa, premiando le migliori app sviluppate per i suoi device, iPhone, iPad, Mac, Apple Tv, nel corso del 2019.

Spectre Camera, è stata votata la migliore dell’anno per iPhone: basata sull’Intelligenza Artificiale, ha come punto di forza la possibilità estesa a chiunque di realizzare delle fotografie a lunga esposizione, dalla resa visiva eccezionale. Ciò significa che l’otturatore di iPhone resta aperto per diversi secondi, riuscendo a catturare luce anche in condizione di bassa luminosità, eliminando rumore (visivo) e bassa qualità, grazie al chip neurale introdotto da iPhone 8 in poi.

La migliore per iPad, invece è Flow by Moleskine, l’app ispirata al celebre taccuino italiano, che si trasforma nella sua versione digitale, consente di disegnare e fare bozzetti usando matite in grafite ed evidenziatori realizzati in modo molto accurato dagli sviluppatori per imitare la grafia reale.

La migliore app per Mac, si chiama Affinity Publisher e secondo Apple, consente a tutti, di creare un libro fotografico, ma anche un volantino per la scuola, con un design di altissimo livello professionale ed elegante. Il tutto ad un prezzo conveniente.

Infine, Apple Tv, la cui migliore applicazione secondo la company di Cupertino è The Explorers, una piattaforma ideata per aiutare le comunità di esploratori, scienziati e artisti che lavorano per raggiungere un comune obiettivo: creare un inventario visivo, immagini e video, del mondo naturale.

E non mancano neanche le indicazioni sui migliori videogame sviluppate per i device Apple. Quello per iPhone si chiama Sky: Children of the Light, paesaggi molto belli, grafica interessante in un mondo di fantasia dove aiutare

esseri celestiali a fare ritorno al loro mondo, il cielo.

Per iPad, invece, il vincitore è Hyper Light Drifter, adventure game dall’estetica vintage a 16 bit, che unisce i combattimenti per la sopravvivenza all’esplorazione onirica.

E’ un gioco rompicapo, Gris, quello premiato da Apple per i computer Mac, che sembra un prodotto decisamente particolare stando alla descrizione di Apple “è una commovente opera d’arte digitale, che esplora la speranza, il dolore e il trionfo del rimettere insieme una vita dopo una tragica perdita”.

Inoltre nel 2019, Apple ha ampliato l’App Store con una sezione completamente nuova per Apple Arcade, un servizio di abbonamento ai giochi (oltre un centinaio) senza pubblicità o acquisti in-app. Ed il vincitore è Sayonara Wild Hearts, descritto come “un gioco di speranza, splendido e unico, che ti fa salire l’adrenalina e fa volare il tuo spirito. Preparatevi a correre in moto, maneggiare spade e spezzare i cuori”.

Oltre ai migliori prodotti dell’anno, Apple ha rilasciato anche la classifica delle app gratuite e a pagamento più scaricate dell’anno. Per dare un’occhiata alla classifica, questo il link Apple.

