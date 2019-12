Filetti di alici Conad ritirati per presenza elevata di istamina

Il ministero della Salute ha comunicato il richiamo dai supermercati di un lotto di filetti di alici per un possibile rischio chimico per i consumatori. Il richiamo è stato effettuato dalla Conad in tutti i supermercati della catena e riguarda un prodotto commercializzato con il marchio Conad. Si tratta dei Filetti di Alici all’olio di Oliva confezionati dalla ditta Zartotti s.p. a., con sede a Parma, nello stabilimento Poseidon SH. P. K. di Shengjin, in Albania, e venduti a marchio Conad in vasetti di vetro da 150 grammi ciascuno. Il numero di lotto interessato dal richiamo è MT189 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 08/10/2020 .

Ritiro precauzionale

Il richiamo è stato fatto per via precauzionale dallo stesso produttore in seguito ad alcuni esami effettuati su alcuni campioni del prodotto in cui è stata riscontrata la presenza di istamina oltre i limiti di legge. Conad ha già ritirato dagli scaffali dei suoi supermercati i vasetti invenduti che potrebbero avere questo problema ma i clienti che hanno già acquistato il prodotto sono invitati a non consumarlo e a riportarlo in un qualunque punto vendita Conad.



Sindrome sgombroide

L’istamina che sarebbe stata rilevata oltre i limiti di legge è legata all’intossicazione da sindrome sgombroide, patologia che deriva dall’ingestione del pesce alterato. I sintomi sono nausea, vomito, diarrea, rush cutanei che in genere si risolvono in poco tempo

