Vi segnaliamo un’importante novità che arriva dal mondo della comunicazione. La società di consulenza di comunicazione strategia, CsC Vision, cambia nome in Esclapon & Co. Questo è un importante momento per l’azienda. La società era nata tre anni fa, dandosi una mission importante: ossia, creare un modello che portasse a fornire un servizio di comunicazione strategica su misura del cliente e basato sull’esperienza e con un tratto distintivo; il coinvolgimento sempre e in prima persona dei partner. CsC Vision, in pochissimo tempo, è diventata una realtà importante con due sedi, una a Roma e una a Milano, collaboratori senior e giovani talenti. CsC Vision, negli anni, ha messo la sua super esperienza al servizio di selezionate consulenze, tra cui Alitalia e Sole24Ore. Tutto questo si deve al straordinario talento della fondatrice e presidente della società, Costanza Esclapon. Apprezzata comunicatrice, Costanza Esclapon ha un curriculum di tutto rispetto: è stata Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne Rai dal 2012 al 2016. In precedenza ha ricoperto l’incarico di Direttore Relazioni Esterne di Wind e Alitalia ed è stata capo ufficio stampa di Intesa Sanpaolo e di Enel. Ha insegnato Comunicazione all’Università La Sapienza di Roma. Ha ricevuto il Premio Bellisario nel 2013, ed è anche membro del CdA del Fai e Consigliere Indipendente di Prelios Sgr. Con lei, in questa sua avventura più ambiziosa che dura da tre anni, ci sono importanti professioniste come Maria Laura Sisti e Antonella Zivillica e un team di grandi talenti.