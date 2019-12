Trovati in Brasile i resti dello ​Gnathovorax, il dinosauro dalle mascelle fameliche

Era la creatura dominante del periodo pre-giurassico che iniziò circa 250 milioni di anni fa, lontano antenato del T-Rex, era alto solo circa 1,5 metri e pesava circa 70-80 chili

Milioni di anni prima dell’arrivo del possente Tyrannosaurus Rex, un altro temibile dinosauro – lo Gnathovorax – si aggirava in quello che oggi è il Brasile meridionale, squarciando le sue prede con denti aguzzi. Misurando quasi 10 piedi (tre metri) di lunghezza, era il più grande dinosauro del suo tempo, e anche il più feroce, in cima alla catena alimentare, come lo era una volta il T-Rex. Lo Gnathovorax cabreirai era il re del Parco Triassico, la creatura dominante del periodo pre-giurassico che iniziò circa 250 milioni di anni fa.

“Nell’ecosistema del Triassico, occupava un posto simile a quello che hanno oggi i leoni”, dice Rodrigo Temp Muller, un paleontologo di 26 anni dell’Università Federale di Santa Maria. E i terreni di caccia dello Gnathovorax erano le pampas brasiliane – pianure tentacolari che allora erano una giungla fertile di alberi, muschi e piante non fiorite, e ora sono una miniera d’oro per i paleontologi. Circa 100 siti di scavo pieni di fossili si trovano nello stato di Rio Grande do Sul, al confine del Brasile con l’Argentina e l’Uruguay – e stanno fornendo indizi per aiutare gli esperti a capire quell’era di tanto tempo fa.

Il primo scheletro di Gnathovorax è stato trovato nel 2014 a Sao Joao do Polesine, una piccola città situata a circa 300 chilometri (200 miglia) ad ovest della capitale dello stato Porto Alegre. Risalente a più di 230 milioni di anni fa, è stato uno dei più antichi e meglio conservati fossili di dinosauro mai trovati – lo scheletro era quasi completo. È uno dei più antichi dinosauri carnivori mai identificati. “Il fatto che sia in così buone condizioni ci ha permesso di raccogliere una grande quantità di informazioni sulla sua anatomia”, ha detto Muller all’agenzia France Presse.

“Era un dinosauro bipede che camminava sulle zampe posteriori e aveva artigli uncinati per intrappolare le sue prede”, ha aggiunto il ricercatore, il cui studio è stato pubblicato il mese scorso su Journal of Life and Environmental Sciences. Lo Gnathovorax era alto solo circa 1,5 metri e pesava circa 70-80 chili (150-175 libbre), ha detto Muller. Alcune di queste caratteristiche erano simili a quelle del T-Rex, che apparve più di 150 milioni di anni dopo in Nord America alla fine del periodo Cretaceo. Gnathovorax appartiene alla famiglia dei dinosauri Herrerasauridae del Triassico. Sembra essere più strettamente legato ad altre specie i cui fossili sono stati trovati in Brasile e in Argentina.

Durante il Triassico, i continenti non erano separati come lo sono ora, e i dinosauri erano più piccoli di quelli che si sarebbero succeduti nel Giurassico e nel Cretaceo. Questi dinosauri alla fine scomparvero in una massiccia pianura alluvionale. “Abbiamo scoperto numerosi fossili in tutta la regione e ce ne sono sicuramente altri. Il tipo di sedimento che abbiamo qui è ideale per conservare i fossili”, ha detto Muller. Presso il Centro di Ricerca Paleontologica dell’Università Federale di Santa Maria a Sao Joao do Polesine, lo scheletro dello Gnathovorax è esposto in una teca di vetro. Il cranio è particolarmente ben conservato, e gli osservatori possono facilmente vedere la potente mascella del dinosauro che gli dà il nome: Gnathovorax cabreirai significa “mascelle fameliche”.

Una volta estratti dal terreno, i fossili sono stati attentamente esaminati con strumenti che sembrano il trapano di un dentista. In alcuni casi, il lavoro può richiedere anni. Lo Gnathovorax non è l’unica specie studiata dal team di ricerca brasiliano. Hanno anche trovato impressionanti resti del Macrocollum itaquii, il più antico dinosauro dal collo lungo del mondo, vissuto circa 225 milioni di anni fa. Questi fossili sono stati trovati nel 2012, su un lotto libero lungo una strada ad Agudo, a circa 20 chilometri da Sao Joao do Polesine.

“Era anche un bipede, come lo Gnathovorax, ma era erbivoro. I suoi denti erano adattati a mangiare materia vegetale, che andava a trovare in alto a causa del suo lungo collo”, ha detto Muller. “È stato uno dei primi dinosauri per cui abbiamo trovato uno scheletro completo in Brasile”, ha aggiunto. Questi tesori sono la prova della ricca storia paleontologica del Brasile – uno che è andato parzialmente in fumo l’anno scorso quando il Museo Nazionale di Rio è stato devastato dal fuoco. Numerose collezioni di valore sono state distrutte, tra cui un impressionante gruppo di fossili di dinosauro.

