Due nuove società per Marco Bogarelli

Due nuove società legate al marketing digitale e alla compravendita di diritti tv, entrambe connesse al mondo dello sport, per Marco Bogarelli, ex numero uno di Infront Italia. Qualche giorno fa, infatti quasi contestualmente a Milano davanti al notaio Luca Zona si è presentato Giuseppe Ciocchetti, già braccio destro di Bogarelli in Infront e suo socio di minoranza al 30% in 2Mg Media, per costituire anzitutto la Magnet srl che ha come oggetto sociale «la produzione, l’acquisto e la cessione di programmi televisivi, la vendita in Italia e all’estero dei diritti di eventi sportivi, artistici e dello spettacolo», nonché «la produzione e lo sviluppo di servizi applicativi atti all’erogazione di giochi fruibili attraverso internet». La newco vede Bogarelli presidente e in consiglio d’amministrazione siedono Ciocchetti e Federico Bucci.

L’altra nuova società si chiama Sports Production Hub srl e vede come primi azionisti paritetici ciascuno col 37,5% la 2Mg Media e la Bluemapia di Massimo Cortinovis, ex allenatore professionista di basket, dal 1995 imprenditore in ambito comunicazione digitale quale ceo e fondatore di Stylum e Rokivo. Il libro soci è completato da Andrea Vidotti, Marco Castellaneta e Michele Gherardini. La newco, di cui Ciocchetti è presidente, ha per oggetto una serie di attività legate al digitale, ivi comprese lo sviluppo di software per «misurare la visibilità degli atleti online e offline», «definire il prezzo corretto delle attività di sponsorizzazione» e «ottimizzare la visibilità dell’atleta in rapporto al brand dell’azienda sponsor».

Andrea Giacobino, ItaliaOggi