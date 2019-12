Domenica arriva la “Notte magica” a Lettomanoppello

(di Tiziano Rapanà) Manca poco. La settimana prossima, il Natale si ripresenterà nelle nostre vite. Per alcuni è un bene, per altri meno. A me il Natale piace. Spero lo apprezziate anche voi. Vi scrivo per proporre alla vostra attenzione un evento adatto per questi giorni di festa. Si svolgerà domenica a Lettomanoppello, la splendida località abruzzese nota come la città della pietra. Qui si terrà la terza edizione de “La Notte magica”, un festival fantasy che celebra il mistero delle creature che secondo racconti popolari abitano le montagne abruzzesi: fate, gnomi, elfi e folletti. Anche quest’anno si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con il mondo del piccolo popolo che darà vita a storie senza tempo capaci di affascinarvi. L’evento è adatto a tutta la famiglia, le mamme e i papà che voglio cercare un luogo e un momento di divertimento adatto per i propri pargoli possono tranquillamente passeggiare per le strade di Lettomanoppello e godervi l’atmosfera fiabesca della “Notte magica”. Dalle ore 16:00 fino a sera, ci saranno spettacoli di ogni tipo: lancio dei coltelli, spettacolo di fuoco, danza del ventre, equilibrismo, magia, teatro e tante belle cose. Non mancherà all’evento il reuccio della festa, ossia il mitico Babbo Natale. Se non avete ancora deciso il luogo che sarà il centro nevralgico del vostro festeggiamento, puntate su Lettomanoppello. Questo vi permetterà di assistere ad una festa, che trasformerà il centro storico in luogo vicino all’immaginario offerto dalle fiabe, con l’aggiunta del mercatino degli elfi e dell’angolo dedicato allo street food. Tra le novità più interessanti della terza edizione, segnalo la più significativa: quest’anno è nato il contest “Bacio sotto al Vischio”. Si potrà partecipare al contest, facendo un autoscatto sotto all’arco con il Vischio e postandolo sulla pagina Facebook dell’evento. Il vincitore, che avrà premura di pubblicare la foto entro e non oltre domenica, potrà vincere un premio speciale. Per i cittadini di Lettomanoppello e delle zone limitrofe, La “Notte magica” è ormai una felice consuetudine. L’evento, negli anni, ha riscosso un importante successo di pubblico, che ha accolto con entusiasmo la varietà di spettacoli che caratterizzano la festa ormai attesa. Tutto questo si deve all’attivismo di Arianna Barbetta, ideatrice della “Notte” e assessore al turismo di Lettomanoppello. Per lei, l’evento è “un momento di allegria e cultura dedicato al teatro, alle famiglie e alla storia del nostro paese”. Domenica non prendete impegni, andate a Lettomanoppello per immergervi in un mondo legato ad una fantasia antica, figlia di un folclore autentico da riscoprire e preservare. Consetitemi di fare, in conclusione, i complimenti agli organizzatori dell’evento, per aver creato una festa che tenga presente ai suoi cittadini l’importanza e la bellezza delle tradizioni popolari.

