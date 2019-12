Italo, con il nuovo orario focus su Roma-Milano e Veneto

Presentata la programmazione invernale. A bordo dei treni arriva la colazione, presto le serie Tv di Sky

E’ partito il nuovo orario invernale dei treni ad alta velocità Italo, con servizi giornalieri in crescita, grazie all’introduzione di 18 nuovi collegamenti, per un totale di 116 viaggi al giorno entro i primi mesi del 2020, rispetto ai precedenti 98.

Sulla direttrice Roma–Milano, la società di Ntv promette 10 nuovi servizi No Stop che portano il totale di questi collegamenti diretti a 32 (ossia uno ogni 30 minuti nelle ore di punta). “I nuovi servizi introdotti riguardano tutto l’arco della giornata, partendo da Roma infatti fra le novità spiccano i treni delle 6,30, 14,05 e 20,05 mentre per chi parte da Milano fra le news le partenze alle 6,45, 14,15 e 18,45. Inclusi questi No Stop, Roma e Milano da oggi sono servite fra loro da 64 collegamenti al giorno”, spiega la società.

Fra le altre novità c’è la grande crescita del Veneto con 4 nuovi collegamenti Milano-Venezia, 2 nuovi servizi Roma-Venezia e 2 nuovi Roma-Verona; l’importanza strategica di Bologna che arriva a 49 servizi al giorno con Milano e 81 con Roma; e lo sviluppo dei collegamenti per il Meridione con 6 nuovi No Stop Milano – Napoli (per un totale di 44 viaggi quotidiani fra le due città), 10 nuovi viaggi Torino – Napoli (per un totale di 23 servizi giornalieri) e raddoppio della Torino – Salerno (da 4 a 8 al giorno).

Per quanto riguarda i servizi a bordo treno, Italo ha lanciato la colazione sui treni No Stop Roma-Milano in ambiente Prima. “Così oltre ai viaggiatori della Club Executive, ora anche chi viaggia in Prima riceverà gratuitamente e direttamente al posto la colazione di Italo con cornetto fresco e caffè espresso”.

Tra le misure allo studio per l’intrattenimento a bordo, “nel portale prossimamente arriverà anche la sezione Serie Tv contenente alcune tra le serie Sky più amate. E il viaggio continua con Now Tv, grazie ad una speciale offerta dedicata, i viaggiatori Italo potranno richiedere il codice per 1 mese di Serie TV e Show di Now Tv, da vedere in streaming sul dispositivo preferito”.

Repubblica.it