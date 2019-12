Le ultimissime. Meteo, sarà una settimana piovosa

Dopo un periodo decisamente invernale per il Nord Italia e climaticamente nella norma per il Centro-Sud ne inizierà un altro decisamente anomalo su tutte le regioni. L’arrivo di venti di Scirocco farà schizzare le temperature sopra la media del periodo su tutta Italia con precipitazioni in aumento. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino a martedì le piogge interesseranno principalmente il Nordovest, soprattutto la Liguria e Genova. Da mercoledì giungerà dal Nord Africa un vortice ciclonico che farà peggiorare fortemente il tempo sulla Sardegna, ma le piogge continueranno a bagnare il Nordovest e l’arco alpino dove la neve, a causa dei venti più miti meridionali, scenderà sopra i 1600 metri circa. Altre piogge bagneranno Sicilia e Calabria.

“Il salvataggio della Banca Popolare di Bari, deciso dal Consiglio dei Ministri, non basta, perché i risparmiatori coinvolti nelle vicenda hanno diritto ad agire per il risarcimento dei danni subiti”. Lo afferma il Codacons, che sta preparando una azione di massa in favore di azionisti e correntisti dell’istituto di credito. L’associazione dei consumatori presenterà, inoltre, un esposto alle Procure di Bari e di Roma contro Bankitalia “per omessa vigilanza, affinché sia accertato il ruolo dell’istituto nella vicenda e l’attività realizzata a tutela del risparmio, e chiede all’ente di controllo di rendere pubblici i nomi dei grandi debitori della Popolare di Bari, così da verificare a chi siano stati concessi prestiti e a quali condizioni – dice il Codacons”.

“I risparmiatori – si legge in una nota – che hanno subito perdite a causa della gestione scriteriata della banca potranno rivalersi in sede penale, nel caso in cui le indagini aperte dalla magistratura dovessero accertare illeciti o irregolarità, e chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti – spiega l’associazione – In tal senso il Codacons sta preparando un’ azione di massa per conto di tutti gli azionisti della Banca Popolare di Bari, e da oggi raccoglie le manifestazioni di interesse dei soggetti coinvolti alla pagina https://codacons.it/crac-popolare-bari/”.

Prysmian ha realizzato un nuovo modello di fibra ottica, denominato BendBright, che permetterà “un livello di miniaturizzazione dei cavi senza precedenti”, consentendo di realizzare nuovi sistemi “con una grande densità di fibre e un diametro inferiore”. La nuova tipologia di fibra è insensibile alla piegatura e ha un diametro esterno di 180 micrometri. “Sfruttando la tecnologia proprietaria BendBright, Prysmian sta raggiungendo una nuova pietra miliare nella miniaturizzazione delle fibre”, ha sottolineato Philippe Vanhille, vicepresidente esecutivo delle divisione Telecomunicazioni del gruppo.