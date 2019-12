Olivetti si aggiudica la gara Consip 31 per la fornitura di stampanti evolute alle Pubbliche Amministrazioni

Olivetti, polo digitale del Gruppo TIM, si è aggiudicata il primo lotto della 31ª edizione della gara Consip per la fornitura di apparati di stampa multifunzione.

In particolare, la convenzione permetterà a Olivetti di sottoscrivere con le pubbliche amministrazioni singoli accordi di durata pluriennale per il noleggio “full service” di 7.500 apparecchiature multifunzione monocromatiche “d-Copia 6001MF”, per un valore economico complessivo di circa 26 milioni di euro. Tali prodotti affiancheranno gli altri modelli già presenti e noleggiabili attraverso il Portale Acquisti di Consip.

In coerenza con l’approccio Digital di Olivetti e del Gruppo TIM, incentrato sull’offerta di una customer experience migliore e di elevato livello tecnologico, Olivetti propone soluzioni “Managed Print Services” ingegnerizzate unendo all’hardware applicazioni software per la gestione e razionalizzazione della stampa.

Il modello “Managed Print Service”, che si caratterizza per la gestione completa dell’infrastruttura di stampa, permette alle imprese e alle pubbliche amministrazioni di ottimizzare i processi, migliorandone l’efficienza e la sicurezza, e di contenere i costi e rappresenta un importante fattore a supporto della trasformazione digitale.