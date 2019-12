Natale, ecco i migliori regali ‘smart’

Smartphone, auricolari e altoparlanti smart i più gettonati

La parola d’ordine per i regali di Natale è ‘smart’. Ai sempreverdi smartphone si affiancano gli auricolari senza fili, oggetto di tendenza del momento, insieme agli altoparlanti, agli smartwatch e anche alle smart tv.

SMARTPHONE. Tra i top di gamma, con listini che superano gli 800 euro, hanno un posto d’onore gli iPhone 11 e 11 Pro, che offrono fotocamera e batteria migliorati, insieme al Note 10 di Samsung – il phablet col pennino – e al Pixel 4 di Google, un device che convince soprattutto per fluidità e scatti in notturna. Anche sotto i 500 euro l’offerta è ricca. Si va dall‘Oppo Reno 2, perfetto per girare video, al nova 5T di Huawei, dal look giovane e la fotocamera con intelligenza artificiale, fino al Note 10 di Xiaomi, il primo telefono al mondo con un obiettivo fotografico da 108 megapixel. Anche sotto i 200 euro si trovano smartphone dignitosi, come quelli di Wiko e Realme, oltre a Xiaomi, Samsung e Huawei.

AURICOLARI e CUFFIE SMART. I più nuovi e gettonati sono gli AirPods Pro di Apple e i FreeBuds 3 di Huawei, entrambi con la cancellazione del rumore. In alternativa si può guardare a marchi specializzati come Bose o Sony.

SMART SPEAKER. I più economici, intorno ai 50 euro salvo sconti, sono i modelli piccoli come l‘Echo Dot di Amazon e il Nest Mini di Google. Sul versante opposto ci sono i modelli più potenti e dotati di display come l’Echo Show da 10 pollici e il Best Hub da 7 pollici.

SMARTWATCH E SMART BAND. Nella fascia di prezzo più bassa il leader è la Mi Band di Xiaomi, che è giunta alla quarta versione e ora ha anche un display a colori. Sul fronte opposto c’è ovviamente l’Apple Watch. Un buon compromesso è il Watch GT 2 di Huawei, funzionale e con uno schermo molto ampio.

SMART TV. Sony, Samsung e LG sono tra i marchi storici, con proposte per ogni portafogli, dai 2-300 euro dei 32 pollici Full HD fino ai 16mila euro del Sony 8K da 85 pollici.

Ansa