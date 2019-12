WhatsApp si fa vintage, arriva l’avviso di chiamata

Solo su Android, ma non si potrà mettere in pausa

WhatsApp torna al passato, arrivano gli avvisi di chiamata. La novità arriva con un aggiornamento disponibile al momento solo per Android e include la funzione per le videochiamate. In pratica, se si è già impegnati in una telefonata e se ne riceve un’altra, un suono avviserà dando così la possibilità di scegliere se cambiare o meno interlocutore.

Una possibilità già offerta dalla maggior parte degli operatori telefonici. L’avviso di chiamata su WhatsApp ha però una differenza: non consente di mettere in attesa la prima chiamata in favore di quella in arrivo. Si può solamente decidere se rifiutare o accettare la seconda chiamata. In questo caso il servizio di messaggistica istantanea chiuderà la telefonata in cui eravamo già impegnati invece di metterla in pausa.

L’aggiornamento è ora disponibile per i dispositivi Android, non è chiaro se e quando sbarcherà anche sui dispositivi Apple.



Ansa.it