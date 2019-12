Sondaggio, sorpasso Lega anche in Toscana

“Lega primo partito in Toscana“. E’ quanto risulterebbe da un sondaggio Swg sulle Regionali, pubblicato dalla ‘Nazione’. Un sorpasso, che si può definire storico, in una delle ultime roccaforti del Pd e dopo la vittoria della Lega in Umbria. Alle Europee la Toscana era l’unica delle Regioni ad aver tenuto. Secondo il sondaggio la Lega sarebbe al 34%, superando così il Pd al 29%. In forte calo Forza Italia al 3% dal 4,9%, mentre Fratelli d’Italia si sposterebbe dal 4,9 al 5%. Risultato scarco per Italia Viva che, pur giocando in casa, si fermerebbe al 5%.

Adnkronos