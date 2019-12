Dal 2020 WhatsApp smetterà di funzionare su questi smartphone. Controlla se il tuo è nella lista

WhatsApp smetterà presto di funzionare su tantissimi smartphone. Lo ha annunciato la società sulla sua pagina di supporto, spiegando che la misura è necessaria per garantire la sicurezza dei sui utenti. Dal primo febbraio del 2020, l’applicazione non potrà più essere utilizzata su alcune versioni dei dispositivi Android, iPhone e Windows Phone. Non è la prima volta che l’azienda decide di togliere il supporto ai telefoni più vecchi nel suo costante lavoro di aggiornamento del software.

I telefoni coinvolti nell’operazione sono diversi. Per quanto riguarda i cellulari della Mela Morsicata, l’app non sarà più disponibile sugli iPhone che montano un sistema operativo iOS 8 (o versioni precedenti), introdotto per la prima volta nel 2014. Questo vuol dire che chi possiede un iPhone 6 o successivi non dovrebbe temere la perdita di WhatsApp. Come spiega la società in un post sul suo blog, “per godere della migliore esperienza, raccomandiamo l’utilizzo dell’ultima versione di iOS disponibile per il tuo smartphone”.

Gli utenti Android invece non potranno più accedere all’applicazione di messaggistica istantanea se hanno dispositivi che montano una versione più vecchia del 2.3.3, conosciuta anche come Gingerbread: questa è uscita nel 2010, quindi dovrebbero essere salvi un bel po’ di smartphone di casa Samsung, Huawei, Sony e Google, tra gli altri. In un altro post, la società spiega che “Per le versioni Android 2.3.7 e precedenti, non si potranno più creare account o verificare quelli esistenti. In ogni caso, si potrà usare WhatsApp fino al primo febbraio del 2020″.

Infine, per chi predilige Windows, continueranno a essere supportati i sistemi operativi di Windows Phone 8.1 e successivi.

Ovviamente, gli utenti di WhatsApp a rischio possono correre ai ripari e provare ad aggiornare il proprio sistema operativo; tuttavia, gli smartphone più vecchi potrebbero avere difficoltà a far funzionare sistemi operativi più recenti o semplicemente potrebbero non riuscire a installarli del tutto.

Marco Cimminella, Business Insider Italia