V-Baby Alert, mai più bimbi dimenticati in auto

Il dispositivo anti-abbandono della Vodafone permette di avvisare tempestivamente fino a sei contatti. Ecco come funziona

La sicurezza dei bambini più piccoli in auto fa un passo avanti con il nuovo dispositivo anti-abbandono V-Baby Alert. Questo efficace sistema di allarme, realizzato dalla compagnia telefonica Vodafone, si rivolge alle famiglie con bambini al di sotto dei 4 anni ed è conforme alla normativa vigente e compatibile con tutti i seggiolini auto omologati.

V-Baby Alert può essere acquistato a partire da venerdì 14 dicembre, online e negli store del gestore, al costo di 99 euro e con 6 mesi di servizio inclusi (successivamente 1 euro al mese con addebito su credito telefonico per i clienti Vodafone o su carte di credito per chi non è cliente Vodafone).

Inoltre per quelli che volessero rateizzare il contributo iniziale, V-Baby Alert è disponibile al costo mensile di 3,99 euro per 24 mesi, con dispositivo e servizi inclusi (solo per i clienti Vodafone).

Il nuovo V-Baby Alert tutela i più piccoli e, grazie a un sistema di notifica multiplo, avvisa tempestivamente i contatti configurati se il bambino viene lasciato da solo in auto.

Il sistema è composto da un cuscino smart collegato via Bluetooth a un dispositivo connesso, grazie alla V-Sim, che è dotato di un ricevitore Gps e di un accelerometro in modo da percepire quando la macchina è ferma o in movimento e la relativa posizione.

V – Baby Alert è quindi sempre attivo (anche senza la presenza di uno smartphone) e funziona sempre con grande semplicità a prescindere da chi sia al volante dell’auto.

Per la massima efficienza, nel caso in cui il contatto principale avesse il telefono spento o non a portata di mano, il sistema di avviso multiplo avverte in automatico altri cinque contatti configurati precedentemente tramite la specifica applicazione.

“V-Baby Alert è un dispositivo unico sul mercato – spiegano al quartier generale – perché, grazie alla connessione tramite V-Sim di Vodafone in grado di comunicare tempestivamente una situazione di rischio ai contatti configurati inviando loro l’esatta posizione dell’auto, offre una maggiore tutela dei bambini a bordo e una maggiore tranquillità ai genitori”.

Il suo funzionamento è estremamente semplice e nel caso in cui l’auto risulti ferma da più di dieci minuti e il cuscino rilevi ancora la presenza di un bambino seduto sul seggiolino, il dispositivo connesso con V-Sim invia automaticamente una notifica al contatto principale.

Se dovesse essere una falsa segnalazione, la persona contattata può interrompere l’allarme attraverso l’app, mentre nel caso in cui il contatto di riferimento non annulli l’emergenza, V-Baby Alert farà partire una chiamata.

E se ancora non dovesse arrivare nessuna risposta, il dispositivo continuerà a provare con gli altri cinque contatti di emergenza configurati nell’app inviando loro la posizione dell’auto (tre tentativi per ognuno, due chiamate e un sms).

L’attivazione di V-Baby Alert è altrettanto semplice, basta scaricare l’app V by Vodafone e seguire la procedura guidata e al termine dell’attivazione l’utente verrà invitato a scaricare l’app Tata da utilizzare per la gestione quotidiana del dispositivo. (m.r.)

Repubblica.it