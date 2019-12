Enpab, premio per benessere e nutrizione

Lodata ‘Giornata’ promossa da Cassa guidata da Tiziana Stallone

Un riconoscimento per “la spiccata capacità di saper mettere qualità ed energie al servizio dei colleghi”, sostenendo il progetto annuale della ‘Giornata nazionale del biologo nutrizionista‘: è quello ottenuto dall’Enpab (Ente previdenziale dei biologi liberi professionisti), presieduto da Tiziana Stallone. La cerimonia di premiazione di ‘Stili di vita per la salute e il benessere – Lifestyle award for health and wealth‘, iniziativa giunta alla sua seconda edizione, che “ha la finalità di promuovere stili di vita orientati alla salute e al benessere“, si terrà domani, venerdì 13 dicembre all’Archivio di Stato di Bari (in Via Pietro Oreste, 45), con inizio alle ore 16.

Ansa.it