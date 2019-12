Confcommercio informa: cala la spesa media per i regali di Natale

Cala la spesa media per i regali di Natale: nel 2019 risulta pari a 169 euro contro i 171 euro del 2018, i 166 del 2017 e i 164 del 2016. Lo rileva l’indagine sugli acquisti per il 2019 realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research. ​Per i tradizionali doni, il 91,6% degli italiani stanzierà un budget non superiore ai 300 euro (erano il 93% nel 2018). Nel dettaglio sono lievemente diminuiti coloro che nel 2019 hanno dichiarato di essere intenzionati a spendere tra i 100 e i 300 euro, essendo il 62,8% (contro il 63,9% del 2018). A Natale i beni alimentari si confermano anche per il 2019 la tipologia di regalo più diffusa: lo ha affermato il 73,3% (contro il 74,2% del 2018) degli intervistati Tra i prodotti maggiormente acquistati salgono i trattamenti di bellezza (43% contro il 37,9% del 2018), i giocattoli per i bambini (55% contro il 51,1% del 2018), gli articoli sportivi (9,7% rispetto al 7% del 2018), gli elettrodomestici (5,5% rispetto al 3% del 2018), computer e accessori (13,1% rispetto al 10,8% del 2018), i gioielli e bijoux (14,8% rispetto al 12,7% del 2018), i prodotti per animali (9,1% rispetto al 7,7% del 2018), tablet/kindle (7,1% contro il 5,8% del 2018), libri ed e-book (45,5% contro il 44,8% del 2018), film, dvd e musica digitale (16,6% contro il 15,9% del 2018), viaggi (6,6% contro il 5,9% del 2018), capi di abbigliamento (47,1% contro il 46,5% del 2018) e articoli per la casa (1,3% contro lo 0,9% del 2018). In calo vini e liquori, calzature, prodotti per la cura della persona, biglietti per concerti e spettacoli ma anche giochi elettronici, abbonamenti a piattaforme di streaming, carte regalo o buoni regalo digitali, smartphone. ​L’acquisto dei regali di Natale avviene sempre di più nella settimana del ‘Black Friday’, dal 22 al 29/novembre. E spiega che i consumatori tendono sempre di più ad anticipare l’acquisto dei regali natalizi approfittando delle nuove campagne scontistiche, come il ‘Black Friday’ ma anche il ‘Cyber Monday’, che si stanno diffondendo sempre di più in Italia. Nella seconda metà di novembre, infatti, a fare acquisti è il 26%, in aumento rispetto al 2018 (erano il 22,3%) e, in particolare, ben il 56,6% ha dichiarato di voler approfittare della settimana degli sconti (erano il 49,7% nel 2018). La maggior parte dei consumatori, tuttavia, continua a preferire la prima metà di dicembre per l’acquisto dei regali (51,3%), mentre il 16,9% si dedicherà alla “caccia” al regalo tra il 16 e il 31 dicembre. L’indagine di Confcommercio non si conclude qui, ma va oltre spiegandoci che Il 19,5% degli italiani utilizzerà la tredicesima per pagare tasse e bollette. Oltre il 75% dei consumatori percepisce la tredicesima e di questi il 25,9% la utilizzerà per le spese per la casa e la famiglia, il 20,4% la metterà da parte, mentre la quota destinata all’acquisto dei regali di Natale è pari al 17,8%. Infine, l’8% dei consumatori la utilizzeranno per viaggi e vacanze.

Quanto alla modalità con cui gli italiani pagheranno gli acquisti, la quasi totalità non ricorrerà ad alcuna forma di rateizzazione della spesa. Il 44% pagherà i propri acquisti prevalentemente in contanti, il 30,8% in prevalenza tramite bancomat ed il 22,2% in prevalenza con la carta di credito.