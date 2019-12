Ficarra e Picone tornano nell’anno zero, per salvare Gesù. Ma l’anno zero non esiste, parola di Mauro della Porta Raffo

Domani, i cinema trasmetteranno il nuovo film di Ficarra e Picone, Il primo Natale. Una commedia natalizia che il duo comico ha scritto e diretto. Nel film, Ficarra e Picone torneranno nell’anno zero per salvare Gesù dall’istinto omicida di re Erode. Ma, storicamente, l’anno zero non esiste. E ce lo rammenta, in un simpatico video-editoriale, il “Gran Pignolo” Mauro della porta Raffo. Il suo nome è arcinoto: egli è un apprezzato scrittore, nonché autore di vari saggi dedicati al genio di Piero Chiara.