Francesca Muratori lascia A2A: lavorerà per il Gruppo CDP

Vi segnaliamo un’interessante novità dal mondo della comunicazione. Una novità clamorosa che riguarda CDP (Cassa, depositi e prestiti). Francesca Muratori lascia A2A per tornare con Gianfranco De Marchi a gestire i rapporti con la stampa: dopo una lunga pausa (erano insieme in Brembo) lavoreranno insieme per il Gruppo CDP. La Muratori darà sostegno operativo a De Marchi che ha da poco lasciato SIA per dirigere la comunicazione di CDP Equity con Pierpaolo Di Stefano. Francesca Muratori, milanese, è laureata con lode in scienze politiche all’università di Milano (indirizzo economico giuridico). ha avuto esperienze in Brembo, Sogefi, ed infine in A2A sopratutto in ambito media relations. Tra l’altro, Francesca Muratori è stata la prima professionista a svolgere il ruolo di direttore della comunicazione Sogefi (era una carica inesistente prima del 2011). In Brembo ha lavorato dal 2005 al 2010 alle media relations, avendo la responsabilità dell’ufficio stampa e della comunicazione per l’Italia e degli altri mercati che vedono operare il gruppo