Tasse ex coniugi, studio del Notariato

Analisi esenzione atti per separazione tra soggetti stranieri

Il trattamento di esenzione da imposte per gli atti di trasferimento relativi a separazione e divorzio tra soggetti stranieri‘ è il titolo del nuovo studio realizzato dal Consiglio nazionale del Notariato, e messo online sul portale dell’Ordine professionale (www.notariato.it).

“Il trattamento di esenzione per gli atti relativi alle separazioni ed ai divorzi può applicarsi anche per i rapporti di coppia regolati da leggi straniere?

Lo studio – recita l’introduzione del testo – rilevata l’evoluzione della disciplina e riassunto lo stato dell’interpretazione giurisprudenziale e della prassi amministrativa, ne segnala le prospettive di modifica“, e “fornisce le prime indicazioni per l’inquadramento dei trasferimenti nel campo delle imposte dirette”.

