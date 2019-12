Anche Facebook lavora sui podcast

Nyt, prepara anche contenuti su viaggi e newsletter

Nel futuro di Facebook ci sono anche i podcast. Secondo il New York Times, la società di Mark Zuckerberg sta dando vita ad un nuovo team chiamato ‘Npe‘ che darà forma a progetti futuri. Secondo tre persone intervistate dalla testata americana, questo team sta lavorando ad un’applicazione per il podcast, un nuovo programma che ruota attorno al mondo dei viaggi, ma anche a numerosi servizi legati al lavoro e strumenti come le newsletter.

Al momento nessuno di questi progetti è stato rivelato o lanciato ufficialmente. Il mondo dei podcast sta attirando sempre più l’attenzione, in prima linea c’è Spotify. Secondo recenti indiscrezioni sta testando in alcuni paesi, non Italia, una nuova funzione che propone agli utenti contenuti scelti da un algoritmo, così come avviene per le canzoni. A luglio, Bloomberg, ha rivelato che anche Apple sarebbe in contattato con alcuni media per i diritti su trasmissioni e podcast. Nel caso di Facebook, la piattaforma potrebbe contare, per la distribuzione dei contenuti, su una potenza di fuoco di oltre due miliardi di utenti.

Ansa.it