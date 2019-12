TIM, fantasia di Natale alla Stazione Centrale di Milano

Vi segnaliamo un video, che ci ha molto divertito: è il nuovo spot TIM, figlio del genio di Luca Josi. Lo spot, ambientato nella Stazione Centrale di Milano, vuole omaggiare il Natale in maniera originale con Amadeus, i personaggi di Star Wars e l’inconfondibile voce di Mina. L’omaggio non è solo formale, perché TIM ha voluto regalare ai suoi clienti giga illimitati per un mese. La presenza di Star Wars nello spot non è casuale: a breve uscirà, al cinema, l’ultimo episodio della mitica saga inventata da George Lucas. L’ascesa di Skywalker chiuderà il sipario sull’epopea che ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. Chi ignora l’universo di Star Wars e vuole saperne di più, può vedere su Timvision il primo capitolo della saga (anche se, cronologicamente, sarebbe più corretto definirlo il quarto) Una nuova speranza. Comunque la magia natalizia che vedete nello spot, non è solo finzione scenica: da domani fino al 6 gennaio, gli utenti della Stazione Centrale potranno passeggiare nella “location natalizia” allestita da TIM.