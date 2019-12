Whatsapp, la funzione nascosta che indica con chi chatti di più

Come scoprire con chi chatti di più su Whatsapp? L’app per comunicare con amici e parenti più usata d’Italia ha una funzione nascosta per mostrarlo, con tanto di dettagli relativi all’esatto numero di messaggi scambiati con uno specifico contatto.

La funzionalità , evidenzia notizie.it, non è ancora molto utilizzata in quanto nascosta nelle impostazioni dell’applicazione. Per visualizzarla è necessario accedervi e selezionare la voce ‘Utilizzo dati e archivio’. Da lì, scegliendo l’ultima opzione della lista, vale a dire ‘Utilizzo archivio’, si aprirà una schermata contenente tutte le conversazioni dell’utente ordinate dall’alto verso il basso in base allo spazio da esse occupato.

Se si seleziona una specifica chat si potranno poi visualizzare tutti i dettagli dell’interazione. Con ciò si intende il numero totale di messaggi scambiati divisi in testi, gif, foto, video, registrazioni audio, sticker e documenti. Per ogni categoria viene poi fornita anche l’esatta porzione di memoria che occupa.

Va sottolineato che il fatto che una chat occupi tanto spazio non vuole necessariamente dire che è quella con cui si hanno più interazioni. Se infatti i media inviati sono foto e video, la pesantezza aumenta. Potrebbe dunque accadere che una chat in cui si mandano molti messaggi di testo risulti in una posizione più bassa nella classifica perché questi occupano meno spazio. Per lo stesso motivo le conversazioni di gruppo peseranno di più perché contengono messaggi inviati da più utenti.

Adnkronos