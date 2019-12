Samsung, il nuovo pieghevole costerà meno

Dopo il Galaxy Fold, il primo pieghevole ad arrivare sugli scaffali italiani, Samsung si prepara a lanciare un nuovo ‘foldable’, più piccolo e soprattutto più economico. A fronte dei 2.000 euro del Galaxy Fold, il nuovo smartphone dovrebbe costare intorno al milione di won sucoreani, al cambio circa 750 euro. L’indiscrezione arriva dal Korea Herald.

Il Galaxy Fold è pensato per aprirsi in modo da offrire le dimensioni di un tablet. Il nuovo pieghevole, il cui concept è stato mostrato dalla Stessa Samsung in un video a fine ottobre, ha invece un design a conchiglia. Il telefono si piega cioè a metà assumendo le dimensioni di un quadrato, in modo simile al nuovo Razr di Motorola.

Il Galaxy a conchiglia dovrebbe essere svelato da Samsung a febbraio, in un evento in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, insieme ai muovi smartphone della serie Galaxy S11. Sempre secondo le indiscrezioni, il prossimo agosto la compagnia coreana potrebbe invece presentare il Galaxy Fold 2, la nuova versione del suo primo pieghevole.

ANSA