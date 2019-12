Engie acquisisce Renvico, cresce in eolico in Italia e Francia

Engie ha acquisito Renvico da Macquarie Infrastructure and Real Assets tramite Macquarie European Infrastructure Fund 4, e da Kkr con i suoi coinvestitori. La capacità installata eolica a terra di Renvico comprende 329 MW di parchi eolici operativi di cui 142 MW in Italia e 187 MW in Francia. Renvico sviluppa ulteriormente un portafoglio greenfield di 300 MW. Renvico si è avvalsa di Rothschild in qualità di advisor. Gwenaëlle Avice-Huet, vicepresidente esecutivo di Engie responsabile delle energie rinnovabili, ha dichiarato: “Questa acquisizione contribuirà alle ambizioni di crescita di Engie, aggiungendo 9 GW in tutto il mondo entro il 2021, di cui 3 GW in Europa. In Francia, questa transazione consentirà a Engie di rafforzare la sua leadership nel settore eolico onshore, con una capacità installata di 2,1 GW alla fine del 2018. In Italia Engie raddoppierà la sua capacità installata eolica onshore, raggiungendo oltre 300 MW. Engie fornisce già elettricità verde al 100% per 2,9 milioni di clienti in Francia e 1 milione di clienti in Italia”. In Francia, Engie è il principale produttore di energia eolica (2100 MW) e di energia solare (1200 MWp) e il principale produttore alternativo di energia idroelettrica (3 900 MW). Le attività rinnovabili di Engie impiegano 2.500 dipendenti. In Italia, Engie è il primo operatore per i servizi di efficienza energetica. Attualmente impiega 3.600 dipendenti, gestendo l’energia di 1 milione di clienti, oltre 300 comuni, 10.000 edifici e 3.500 scuole.