La compagnia russa S7 Airlines lancerà volo diretto Milano-Mosca

La compagnia aerea russa S7 Airlines, membro dell’alleanza globale OneWorld, aprirà nuovi collegamenti diretti da Milano Malpensa a Mosca. Il volo inaugurale è previsto per il prossimo Natale; vi saranno sette collegamenti settimanali, con partenza dall’aeroporto di Mosca Domodedovo alle 11.35 e arrivo a Malpensa alle 13.15 locali. Il ritorno partirà da Milano alle 14.15 per arrivare a Mosca alle 19.50. I voli verranno operati con aeromobili Airbus A320. S7 Airlines continua ad espandersi in Italia contando collegamenti diretti su 11 aeroporti; Roma, Napoli, Torino, Catania, Bari, Genova, Pisa e Cagliari sono collegati direttamente con Mosca, mentre Verona ed Olbia offrono collegamenti diretti sia con Mosca che con San Pietroburgo. “Con S7, aggiungiamo un nuovo vettore e un nuovo hub, Mosca Domodedovo, alla nostra rete di collegamenti da e per Malpensa – dichiara Andrea Tucci, V.P. Aviation Sea – migliorandone ulteriormente qualità e capillarità del network. S7 sarà il quarto vettore russo ad operare su Malpensa e andrà a soddisfare la crescente domanda sulla Russia, un mercato da 730.000 passeggeri annui, con ancora una consistente quota (22%) di flussi indiretti: la Lombardia è infatti la regione italiana con i volumi più alti di traffico con stop intermedio di connessione”.

“La partnership di codeshare fra S7 ed Air Italy – continua Tucci – potrà poi garantire ulteriore connettività in partenza da Mosca, da un lato, grazie alla vasta rete di collegamenti interni di S7 (45 destinazioni in Russia e 13 destinazioni nelle ex repubbliche sovietiche della Comunità degli Stati Indipendenti) e in partenza Milano, dall’altro, con le prosecuzioni di Air Italy sui voli attivi nello scalo di Malpensa (7 destinazioni nel sud Italia e 14 destinazioni internazionali, di cui 5 in nord America)”.