Generali, ​accordo distributivo in Argentina con Mercado Libre

​Generali, attraverso la controllata argentina La Caja, ha chiuso un accordo di distribuzione in Argentina con Mercado Libre, il più grande operatore di

e-commerce in Sudamerica, per distribuire assicurazioni danni. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella partnership di Generali con Mercado Libre, nata nel 2011 e caratterizzata dallo sviluppo di format innovativi e di grande successo per i clienti. In particolare, i clienti di Mercado Libre potranno effettuare preventivi e sottoscrivere polizze auto e casa di LaCaja, accedendo alla piattaforma digitale di Mercado Libre. Lo sviluppo di questa soluzione si aggiunge agli altri canali della compagnia assicurativa come l’app mobile, il sito web, l’assistenza telefonica diretta, le 64 agenzie fisiche diffuse sul territorio ed i numerosi accordi di distribuzione già in essere. Jaime Anchústegui, Ceo International di Generali, ha affermato: “L’iniziativa rientra nell’ambito della nuova strategia del Gruppo Generali di sviluppare innovativi modelli distributivi B2B2C, aprendo nuovi canali di contatto per i clienti. L’accordo con Mercado Libre permette inoltre di rafforzare il percorso di trasformazione digitale della compagnia, diventando la prima del mercato a sperimentare questo nuovo canale”.