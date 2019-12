Ad Agazio Loiero il prestigioso Premio Socrate 2019 per la scrittura, guarda la gallery

Il prestigioso Premio Socrate 2019 per la scrittura è stato consegnato ieri all’ex Governatore della Calabria, Agazio Loiero. Un premio importante che riconosce a Loiero le sue grandi doti di scrittore. La cerimonia si è svolta a Roma, al Centro studi americani di via Caetani. Giornalista pubblicista, ha collaborato con Il Messaggero”, la ”Gazzetta del Sud”e “L’ Unità”. Il Premio Socrate è stato assegnato da una giuria composta da Cesare Lanza, presidente, Nicola Barone, Francesco Delzio, Costanza Esclapon, Antonio Eustor, Fiammetta Jori, Stefano Lucchini, Mario Pendinelli, Franco Romeo e Carlotta Ventura. Un grande orgoglio per Agazio Loiero, che recentemente ha realizzato il suo ultimo volume “Lorsignori di ieri e oggi”. Capace di ottenere grandi risultati sul piano politico nazionale e regionale, con esperienze da ministro nei Governi D’Alema e Amato, Loiero riceve un riconoscimento che ne arricchisce certamente la soddisfazione per tanti momenti di vita scritti nelle pagine della storia calabrese.