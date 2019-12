Snam, positiva conclusione della Tender Offer su obbligazioni, riacquistati titoli per circa € 597 milioni

Snam (rating Baa2 per Moody’s, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso positivamente la Tender Offer su obbligazioni della società, avviata lo scorso 25 novembre, con il riacquisto di titoli per complessivi €597.421.000 in valore nominale. L’offerta, terminata lo scorso 29 novembre, era rivolta ai portatori di alcuni titoli obbligazionari già emessi dalla società a valere sul programma Euro Medium Term Note.

Attraverso questa operazione, Snam prosegue il processo di ottimizzazione della propria struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.

Quello appena concluso rappresenta l’ultimo di cinque esercizi di Liability Management che, dal 2015 ad oggi, hanno contribuito a ridurre il costo del debito di Snam dal 2,4% del 2016 all’1,1% nei primi nove mesi del 2019.

Di seguito, in dettaglio, i risultati della Tender Offer sulla base dei termini e delle condizioni della stessa: