Biopic presenta a Tokyo il mini orto italiano super-tecnologico

Biopic prova a sbarcare in Giappone. E l’obiettivo è vendere il mini “Orto Italiano tecnologico e plastic free” ai giapponesi.

La scommessa della startup innovativa italiana è stata presentata durante la “Italian Startup Night”, organizzata da Ita Ice Tokyo e dal super acceleratore giapponese Edgeof di Tokyo Shibuya, in cui Biopic ha illustrato le sue innovative tecnologie per la coltivazione a Led. Tra queste, particolare interesse hanno riscosso “Orto Gourmet”, protetto da due brevetti internazionali, e la speciale lampada stimolatrice di fotosintesi che permette di coltivare naturalmente dei superfood. Tra il pubblico, numerosi imprenditori e finanziatori giapponesi. Molto apprezzata la possibilità di coltivare in casa il famoso Shiso, la pianta dalle mille qualità usata in tantissime preparazioni giapponesi, ma anche il super profumo del basilico italiano di Biopic.

Presentato anche il nuovissimo “Orto di classe”, un innovativo strumento di apprendimento che permette di crescere direttamente a scuola in classe o laboratorio, da seme o piantina tutto l’anno e con la App abbinata di controllare la speciale lampada a Led a basso consumo per realizzare e monitorare centinaia di esperimenti. Per Renato Reggiani, founder di Biopic.it, «strumenti come il nostro Orto di Classe, permettono di insegnare ai ragazzi i fondamenti della botanica e permettono di compiere centinaia di esperimenti con la App e i sensori per poter comprendere sempre meglio il fenomeno dei cambiamenti climatici». Biopic è stata selezionata attraverso il bando “Global startup program” con oltre 6.000 partecipanti: tra questi solo 8 sono volati a Tokyo per un intenso programma di accelerazione organizzato da Ice e Ambasciata Italiana, in collaborazione con il più importante acceleratore di startup nipponiche Edgeof Shibuya.

«Le piante sono creature di luce -continua Reggiani- e grazie alle nostre speciali Lampade Led possiamo avere super piante e super food alla portata di tutti i nostri clienti e con la massima libertà. Si può iniziare la coltivazione del proprio mini orto da seme o da piantina: con Biopic tutti avranno il pollice verde». In Giappone tradizionalmente le piante hanno un grande significato, i musei di bonsai o i giardini imperiali testimoniano l’amore di questo popolo per la natura.

ilmessaggero.it