American Express accende il Natale in piazza San Marco a Venezia

Oggi è un giorno speciale e di grande impatto emotivo per Venezia. A partire dalle 18.00, si svolgerà infatti la tradizionale cerimonia di accensione dell’albero di Natale in piazza San Marco, che riunirà i cittadini, rappresentanti delle istituzioni locali ed esercenti veneziani per condividere, insieme al Sindaco Luigi Brugnaro, un momento di gioia supportato da American Express. Quest’anno, infatti, per la prima volta, il leader globale nei servizi e nelle soluzioni di pagamento ha scelto di brandizzare il simbolo natalizio per eccellenza, rinnovando l’impegno verso la città di Venezia. La decisione di avere un ruolo centrale in questa importante iniziativa nasce dalla volontà di American Express, che cresce a doppia cifra in Italia, di restituire valore al territorio, partecipando alla promozione del patrimonio culturale e artistico del nostro paese e regalando esperienze emozionali ai cittadini. Venezia, città splendida e dalle caratteristiche uniche, rappresenta da sempre la cultura e la creatività italiana nel mondo, che oggi Amex contribuisce a diffondere ulteriormente. “Con questa sponsorizzazione intendiamo avviare una collaborazione con Venezia che proseguirà per tutto il 2020”, ha commentato Piotr Pogorzelski, Vice President & General Manager Global Merchant Services di American Express. “Il nostro obiettivo è essere vicini agli esercenti e mettere a disposizione le nostre competenze e le informazioni che provengono dal nostro network globale per la valorizzazione del territorio e la promozione di un turismo di valore per la città”. Questa vicinanza agli esercenti locali è da anni un fiore all’occhiello della strategia di American Express sul territorio, che vede Venezia, insieme ad altre 4 città italiane rappresentative del Made in Italy, protagonista di campagne e promozioni personalizzate del Gruppo, destinate a far scoprire ai Titolari di Carte le eccellenze locali, incentivandone la spesa presso i piccoli esercenti affiliati al Brand. I commercianti veneziani possono infatti contare su una base di clienti che in Italia spende circa 2,3 volte in più ogni anno rispetto alla spesa media annuale su altri circuiti, e che tende a tornare più volte presso lo stesso punto vendita, e accedere a informazioni strategiche sulle esigenze dei clienti per soddisfarle al meglio. L’Albero di Natale resterà illuminato fino al 6 Gennaio.