Montana (Inalca) sponsor del Villaggio Coldiretti a Matera

Montana, brand storico delle carni in Italia controllato da Inalca (Gruppo Cremonini), è sponsor del “Villaggio Coldiretti” dedicato al meglio della produzione agroalimentare italiana, la cui prossima tappa si svolge a Matera da oggi fino al 1° dicembre, tra il P.za Vittorio Veneto, Piazzetta S. Giovanni Battista, Via del Corso, Via delle Beccherie, P.za S. Francesco, P.za Mulino.

Inalca e Coldiretti collaborano da tempo nel progetto dei contratti di filiera per lo sviluppo e il rilancio della produzione di carne bovina italiana, soprattutto nelle aree del Sud Italia.

Le edizioni precedenti del Villaggio Coldiretti hanno riscosso un successo enorme. Grazie a questa iniziativa, la campagna diventa “Amica della Città”: la gente delle aree urbane scopre le campagne Italiane, che sono in grado di coniugare tradizione e innovazione. I cittadini possono scoprire alimentazione e biodiversità, salute, attività, prodotti, stili di vita, sane abitudini e soluzioni della vita agricola italiana.

In più, per l’intero weekend del Villaggio Coldiretti 2019, tutti potranno vivere un’esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100%, potendo degustare con solo 5 euro tutti i menu preparati dai cuochi contadini.

Montana partecipa in rappresentanza della filiera di produzione italiana della carne bovina fornendo nella sua braceria hamburger e fettine di bovino rigorosamente Made in Italy, anche provenienti da animali di razza podolica, una delle tipicità italiane che rischiava di scomparire e che oggi è al centro di un processo di valorizzazione in diverse regioni.

Inoltre, nello Spazio Espositivo Montana (Stand n.43, Piazza San Francesco) i visitatori verranno accolti da una rappresentazione del protagonista del nuovo spot tv (la simpatica scatolina Montana a grandezza uomo), simbolo della filiera italiana che distingue e garantisce la qualità della carne bovina Montana. Si potranno scoprire tutti i prodotti della linea di carni in scatola e degli hamburger surgelati Montana, e sarà presente una istallazione attraverso la quale i visitatori potranno fare foto e selfie da rilanciare sui social.