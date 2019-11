Da Bonelli a Panini, in fumetteria 14 albi gratis

Anche quest’anno torna il Free Comic Book Day Italia. Domani sarà infatti possibile recarsi nelle migliori fumetterie in tutta Italia per ricevere gratuitamente albi speciali con contenuti inediti scelti dalle principali case editrici italiane.

Il Free Comic Book Day, la giornata del fumetto gratis, nasce negli Stati Uniti nel 2002 con lo scopo di introdurre le nuove generazioni alle gioie della lettura, portare in fumetteria nuovi lettori e riportare chi se ne era allontanato. Giunto alla sua terza edizione italiana, Free Comic Book Day è stato importato nel 2016 e quest’anno vedrà la partecipazione di Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Edizioni Star Comics, Bao Publishing e Saldapress che hanno creato un team di editori in prima linea per la promozione del fumetto.

Tra le proposte del Free Comic Book Day Italia di quest’anno ci sono anche Avengers & Savage Avengers, Spider-Man & Venom e Paperinik & X-Music (Panini Comics); Daryl Zed (Sergio Bonelli Editore); Astra Lost In Space e Ariadne In The Blue Sky (Edizioni Star Comics); The Prism (Bao Publishing); The Ghost Fleet & Murder Falcon (Saldapress).

Anche quest’anno saranno oltre 240 gli esercizi che aderiranno al Free Comic Book Day, la lista completa sul numero 339 del mensile di informazione per fumetterie Anteprima, nonché su tutti i canali social degli editori.

