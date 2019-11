Concorso troppo facile, McDonald’s paga 400mila euro di premi

La catena di fast-food McDonald’s è stata costretta a pagare 400.000 euro di premi del suo concorso, dopo aver commesso un errore nell’impostazione che permetteva facilmente di vincere. Quattro clienti hanno colto l’occasione per vincere 100.000 euro ciascuno poco dopo la mezzanotte del 14 novembre. L’azienda aveva infatti stanziato solo 200.000 euro per la Germania e il Lussemburgo per tutta la durata del concorso in due premi di 100.000 euro ciascuno.



I clienti hanno potuto rivendicare i loro premi per la prima volta attraverso un’app, inserendo un codice Jackpot che si trova sugli adesivi attaccati ai prodotti McDonald’s, ha spiegato un portavoce. L’applicazione era ancora in funzione in modalità test, in cui le vittorie erano più probabili, ha spiegato l’azienda. McDonald’s quindi pagherà i fortunati clienti, pur mantenendo i 200.000 euro originali nel jackpot per la distribuzione successiva. “Errare è umano”, ha aggiunto il portavoce.

Adnkronos