Italiani pronti al Black Friday

C’era una volta il Black Friday degli americani, con i suoi centri commerciali presi d’assalto e le code oceaniche nei negozi. Ma quella che credevamo fosse soltanto una moda statunitense ha fatto presa in pochi anni anche in Italia. Il 94% dichiara, infatti, di conoscerlo e oltre due terzi della popolazione (68%) afferma che farà degli acquisti. Acquisti che vedono i consumatori sempre più preparati e con una fortissima preferenza per lo shopping on line. Questo i principali dati emersi dall’indagine dell’Osservatorio Compass, la ricerca condotta dalla società del credito al consumo del Gruppo Mediobanca dedicata al ‘venerdì nero’ dello shopping.

Sono sicuramente i giovani (il 79% degli under 35) alla ricerca dell’affare dell’anno. Ma l’amore per il Black Friday contagia anche gli adulti: il 68% di quelli di età compresa tra i 35 e i 54 anni è intenzionato a fare almeno un acquisto, mentre più della metà gli over 54 (58%) ne approfitterà. La ricerca mostra inoltre come, nonostante non vi siano troppe differenze, gli uomini siano più inclini all’acquisto (71%) rispetto alle donne (66%).

“Il Black Friday – ha dichiarato Luigi Pace, direttore centrale marketing e innovation di Compass – è diventato ormai un appuntamento fisso per gli italiani. Con il Natale alle porte molti preferiscono organizzarsi per tempo e iniziare a mettere qualche pacchetto sotto l’albero, evitando l’ansia del regalo last minute. Se a questo aggiungiamo anche le tante occasioni e i forti ribassi che si trovano on-line e nei negozi fisici ecco spiegato l’amore degli italiani per il Black Friday. Con uno strumento come il credito a consumo, poi, può essere ancora più semplice e comodo realizzare i propri desideri, anche quelli che sembravano inarrivabili. Ed è proprio per aiutare gli italiani a realizzare quei progetti, piccoli o grandi che siano, che Compass è presente su tutto il territorio nazionale”.

Ma perché gli italiani approfitteranno del Black Friday? Circa metà degli intervistati (52%) potrà acquistare qualcosa che solitamente eccede il proprio budget, specialmente i regali di Natale. Già, uno dei grandi vantaggi del Black Friday è proprio la sua vicinanza al Natale. Per questo, per due italiani su tre (76%), il 29 novembre sarà un’occasione per anticipare i regali da mettere sotto l’albero. C’è anche una parte degli intervistati (18%) che dichiara che farà durante il Black Friday acquisti finalizzati alla sostituzione di un prodotto da rinnovare.

Quanto spenderanno gli italiani? Il budget medio supera i 300 euro, in aumento rispetto ai circa 290 euro del 2018. Gran parte degli intervistati spenderà fino a 250 euro (46%), mentre altri potranno permettersi qualche sfizio in più e spendere dai 250 euro ai 500 euro (26%). C’è poi qualcuno che spenderà tra i 500 euro e i 1.000 euro (12%), chi oltre i 1000 euro (1%) e chi non ha un budget predefinito (15%). Budget che, per quasi un terzo degli italiani (29%), sarà destinato totalmente all’acquisto dei regali di Natale, mentre per il 54% servirà a coprirlo almeno in parte.

Quasi 9 italiani su 10 (85%) acquisteranno on line, soluzione preferita rispetto al centro specializzato (42%), al centro commerciale (41%) e al negozio (16%). Un’altra cosa però è certa: gli italiani arriveranno al Black Friday preparati: il 38% monitora i prezzi dei prodotti individuati, il 35% va in giro nei punti vendita per informarsi e il 25% aggiunge i prodotti alla lista dei desideri. I giovani (26%) poi si preparano risparmiando, molto più della media (16%) e dandosi un tetto di spesa massimo (23%, contro il 17% dell’intero campione). Gli over 54 (20%), invece, decideranno all’ultimo momento facendosi ispirare dalle offerte disponibili.

Adnkronos