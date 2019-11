Roma, il 14 novembre si è tenuto l’incontro organizzato dall’Ordine Costantiniano di San Giorgio Real con il Prof. Gabriele Giardini

Giovedì 14 novembre 2019, presso la Basilica Magistrale di Santa Croce al Flaminio di Roma, si è tenuta la Santa Messa mensile della Delegazione di Roma e Città del Vaticano, alla quale hanno preso parte diversi Cavalieri e Postulanti. La cerimonia è stata officiata da Don Carlo dell’Osso, Cappellano di Giustizia, insieme a Don Paolo Cartolari e Don Stefano Sivilla Clary, Cappellani di Merito. È seguita una cena conviviale presso il Ristorante “La Greppia”, ritrovo storico dei Cavalieri Costantiniani, nel corso della quale è intervenuto come ospite e relatore l’artista Gabriele Giardini. Scultore e scenografo noto al pubblico anche per aver partecipato alla trasmissione radiofonica “Il mondo in parole, a regola d’arte”, Giardini ha illustrato alcune tecniche di lavorazione del legno e, tramite una rassegna fotografica, un piccola parte del suo vastissimo repertorio artistico. Grande successo per l’intervento del professore Giardini. Gli astanti hanno apprezzato la sua lezione d’arte.