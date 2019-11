Birra Peroni, Enrico Galasso nuovo amministratore delegato

Cambio ai vertici di Birra Peroni. Enrico Galasso è il nuovo amministratore delegato dell’azienda. Il manager italiano succede a Neil Kiely che ha guidato Peroni negli ultimi 5 anni portando importanti risultati di crescita, oltre ad aver partecipato attivamente al lancio di nuovi prodotti.

Enrico Galasso, classe 1972 con esperienza ventennale nel mondo dei beni di largo consumo, ha iniziato la sua carriera nel Regno Unito in Procter & Gamble, per poi tornare in Italia in Bain & Co. E successivamente in Ferrero, dove ha ricoperto ruoli direzionali nell’area Marketing e Vendite. Nel 2012 entra in Coca Cola HBC Italia e, dopo aver maturato un expertise sui diversi canali di vendita, ne diventa il Direttore Commerciale. Si sposta quindi in Reckitt Benckiser, dove arriva a ricoprire la carica di General Manager del cluster Centro-Est Europa.

“Sono molto felice e orgoglioso di intraprendere quest’importante sfida” – ha dichiarato Enrico Galasso. “Birra Peroni è un’azienda legata da oltre 170 anni alla storia italiana, con marchi che sono entrati nell’immaginario collettivo. Parliamo di una realtà in forte crescita, grazie anche a importanti investimenti – circa 90 milioni di euro negli ultimi 10 anni – che hanno permesso di aumentare la capacità produttiva dei 3 stabilimenti di Roma, Bari e Padova. Un grosso lavoro è stato fatto sulla filiera agricola, che oggi conta oltre 1.500 aziende italiane che producono materia prima di alta qualità e contribuiscono al consolidamento di marchi famosi, come Peroni e Nastro Azzurro, in Italia e nel mondo”.

“I prossimi anni – prosegue il nuovo amministratore delegato – saranno determinanti per vincere le sfide del mercato e per rispondere ai nuovi bisogni dei nostri consumatori e consumatrici che, da un lato, ricercano l’eccellenza nella qualità del prodotto e, dall’altro, valutano la capacità dei brand di proporsi in modo sostenibile e autentico. In questo continuerà a essere centrale il ruolo della nostra rete commerciale sui canali di vendita GDO e HORECA, con la sua capacità di costruire partnership strategiche con i nostri clienti su tutto il territorio italiano”.

Simone Palazzo, Repubblica.it