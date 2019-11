Si teme per la salute di Assange: “Potrebbe morire in carcere”

L’allarme arriva dal Guardian che riporta che più di 60 medici hanno scritto una lettera aperta dicendo che temono che la salute di Julian Assange sia così grave che il fondatore di Wikileaks potrebbe morire all’interno della prigione britannica di massima sicurezza in cui è rinchiuso.

Nella lettera i medici hanno chiesto che Assange sia trasferito dalla prigione di Belmarsh nel sud-est di Londra in un ospedale universitario. Hanno basato la loro valutazione su “strazianti testimonianze oculari” della sua apparizione in tribunale del 21 ottobre a Londra e un rapporto del 1 novembre di Nils Melzer, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura.

“Scriviamo questa lettera aperta, come medici, per esprimere le nostre serie preoccupazioni sulla salute fisica e mentale di Julian Assange- hanno detto i medici- Mr Assange richiede una valutazione medica urgente da parte di esperti del suo stato di salute sia fisico che psicologico”. Se questo tipo di assistenza non verrà somministrato i medici temono che Assange possa morire “Se una valutazione e un trattamento così urgenti non dovessero aver luogo, nutriamo serie preoccupazioni, in merito alle prove attualmente disponibili, che il signor Assange potrebbe morire in prigione. La situazione medica è quindi urgente. Non c’è tempo da perdere.”

Alice Mattei, Business Insider Italia