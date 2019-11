Skype for Business e Cloudya, la soluzione UCC per ogni business

Dall’integrazione tra Skype for Business e Cloudya nasce una soluzione Unified Communications and Collaboration adatta a ogni realtà produttiva

Tutti, più o meno, abbiamo almeno una volta nella vita sentito parlare di Skype. Molti meno, invece, quelli che conoscono o utilizzato Skype for Business.

Come dice il nome, si tratta della versione per aziende della piattaforma VoIP di Microsoft, con strumenti e funzionalità pensati appositamente per scopi professionali. Con Skype for Business sarà possibile creare videoconferenze con 250 partecipanti, con i quali condividere schermo, lavagne “collettive” sulle quali scrivere appunti, documenti e tutto quanto è necessario per delle riunioni di lavoro virtuali. Skype for Business, inoltre, integra una versione “lite” degli applicativi del pacchetto Office, così da poter modificare e integrare presentazioni PowerPoint nel corso di una videochat o di una chiamata senza che ci sia bisogno di aprire altri software.

Ma Skype for Business può fare molto di più rispetto a quanto appena descritto. Merito dell’integrazione con Cloudya, la piattaforma di telefonia VoIP di NFON che consente di virtualizzare tutte le utenze dell’ufficio e di gestirle in base alle esigenze lavorative. Con Cloudya si potranno aggiungere un nuovo numero o eliminarne uno esistente in maniera semplice e nel giro di pochi minuti, consentire ai dipendenti di rispondere alle chiamate di lavoro direttamente da smartphone, anche se non sono in ufficio, e molto altro ancora.

Grazie all’integrazione tra Skype for Business e Cloudya l’azienda avrà a disposizione una soluzione di Unified Communications and Collaboration facile da utilizzare e dalle potenzialità tutte da esplorare. Con Cloudya sarà possibile gestire l’intera infrastruttura telefonica in maniera agile, senza bisogno di installare hardware di alcun tipo. Allo stesso tempo, Cloudya consente di collegare Skype for Business alla rete telefonica pubblica e di utilizzarlo, così, come “interfaccia” per gestire la propria rubrica telefonica, la lista chiamate e molto altro.

Con Skype for Business, poi, i dipendenti potranno creare chat collettive, nelle quali collaborare sui vari progetti aziendali, scambiare documenti e immagini e organizzare videoconferenze con clienti in ogni parte del mondo. Insomma, la soluzione definitiva per la comunicazione aziendale, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda stessa.

Quifinanza.it