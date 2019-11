Germania, clamorosa protesta contro la Merkel: “rubata” la “C” di Cdu

I vertici del partito della Merkel hanno reagito al furto della “C” di “Cdu”, compiuto dagli ambientalisti, utilizzando per il momento l’arma dell’ironia

A compiere tale gesto sorprendente sono stati di recente gli attivisti di Greenpeace, a pochi giorni dal congresso annuale della formazione politica di centro-destra, in programma a Lipsia.

Esponenti dell’ong in questione, riporta Deutsche Welle, sono infatti riusciti a rimuovere la lettera“C” dalla sigla “Cdu” che campeggia sulla facciata della Konrad-Adenauer-Haus, ossia il palazzo che ospita la sede centrale del partito, a Berlino.

L’azione dimostrativa è stata immediatamente comunicata e celebrata dalla stessa sigla ambientalista, mediante la pubblicazione su Twitter di una foto che immortala proprio l’ingresso “sfigurato” della sede nazionale della formazione politica, dove ora campeggia la grossa scritta “Cdu” priva della lettera iniziale. Nella medesima istantanea, si può scorgere, accanto alle restanti lettere “D” e “U”, uno striscione, lasciato lì appositamente dagli stessi militanti ecologisti. Questi lo hanno srotolato, riferisce l’emittente tedesca, una volta giunti senza problemi sul tetto dell’edificio.

La sigla monca “Du”, rimasta sulla facciata della Konrad-Adenauer-Haus, richiama, spiega sempre Deutsche Welle, il pronome tedesco “tu”, mentre il testo dello striscione consiste nelle parole: “sollst das Klima schützen!”, ossia “devi proteggere l’ambiente!”. Di conseguenza, unendo “Du” a quest’ultima esortazione emerge un invito dell’ong verde, lanciato in tono confidenziale e diretto, all’indirizzo del partito della Merkel affinché si impegni a tutelare l’ecosistema.

Il significato polemico della trovata è stato ribadito dalla creazione, poco dopo la clamorosa rimozione della “C”, di un account Twitter denominato “Io sono la C”, che l’emittente pubblica tedesca considera collegato a Greenpeace. Sul neonato profilo è infatti stato pubblicato un video in cui si nota un attivista dell’organizzazione ecologista allontanarsi dalla Konrad-Adenauer-Haus portando sulla schiena la grossa lettera appena tolta dalla facciata del palazzo berlinese.

Il video è accompagnato da questo commento: “Ciao mondo! Sono la C di Cdu e ne ho abbastanza! Non ce la faccio più ad avere a che fare con questo partito. Proteggere il Creato significa proteggere il clima”.

La rabbia nutrita da Greenpeace nei riguardi della formazione politica della cancelliera, ipotizza Deutsche Welle, avrebbe origine dal fatto che l’esecutivo federale, a guida cristiano-democratica, avrebbe finora approvato provvedimenti “poco coraggiosi” nella lotta all’inquinamento. Il governo Merkel non starebbe infatti facendo progressi nella riduzione delle emissioni di agenti inquinanti.

Al gesto clamoroso dell’ong, i vertici della Cdu hanno preferito rispondere con l’ironia. Il network pubblico tedesco cita appunto a tale proposito le parole di Annegret Kramp-Karrenbauer, leader del partito: “Farà assolutamente bene ai membri di Greenpeace tenersi quella C, che si riferisce alla cristianità e alla crescita sostenibile. Siamo ben contenti di darla loro in prestito per un po’”.

Gerry Freda, Ilgiornale.it