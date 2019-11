Una piattaforma digitale per i liberi professionisti

Tutto quel che serve al professionista in un’unica app, dal welfare alle tutele sanitarie, dalla formazione al networking. Si tratta di BeProf, la prima piattaforma digitale per i liberi professionisti, progettata e realizzata da Confprofessioni. «Oggi lo sviluppo della professione passa inesorabilmente attraverso il processo di trasformazione digitale che, attraverso piattaforme multicanale, big data, reti sempre più performanti e web mobile, può semplificare la vita e il lavoro di milioni di professionisti», commenta Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni. «E proprio con questo obiettivo, abbiamo voluto creare una piattaforma digitale multicanale che venisse incontro alle esigenze di tutti i professionisti nell’ambito della loro attività professionale, ma anche della loro sfera personale».

Con la nuova piattaforma sarà possibile disporre di un ricco bouquet di soluzioni personalizzate e scelte sulla base delle singole preferenze, con un’ampia selezione di servizi studiati per comporre un’offerta completa per tutte le esigenze, studiata da Confprofessioni con partner di primaria importanza come Unicredit, Gruppo Zucchetti e Unisalute. Su BeProf sarà contenuto un innovativo pacchetto welfare dedicato a tutti i liberi professionisti, lavoratori autonomi e partite Iva, che attraverso la piattaforma possono beneficiare per la prima volta di formule di tutela personale alle stesse finora riservate solo ai professionisti che applicano il Ccnl Studi Professionali. I professionisti potranno contare anche su una vetrina virtuale per scegliere i servizi finanziari più evoluti sul mercato e più aderenti alle proprie esigenze. Un canale dedicato permetterà di avere a disposizione un servizio di consulenza esclusiva per superare le difficoltà di accesso al credito. Il servizio comprende anche gli strumenti utili alla gestione dello studio professionale e all’ottimizzazione della professione: dalle banche dati camerali e catastali, ai report di affidabilità, dalla gestione delle pratiche telematiche alle soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione dello studio. Oltre a essere un aggregatore di contenuti su misura, BeProf sarà anche un punto di incontro per i professionisti, uno spazio di dialogo e confronto sui temi riguardanti la libera professione, ma anche un luogo per sviluppare una rete di contatti e nuove opportunità di business.

ItaliaOggi