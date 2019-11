Totti: “Tornare alla Roma con Friedkin? Direi di no”

Che succede se Friedkin prende la Roma e capisce che è indissolubilmente legata a me? Ho un carattere abbastanza forte, permaloso, rosicone. Quando prendo una strada la porto a termine in tutto e per tutto. Se venisse qualcuno a chiedermi di tornare alla Roma mi metterebbe in difficoltà, ma direi di no”. Sono le parole di Francesco Totti, intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘FoodSport’ in onda su Radio Radio.

“Devo rispettare la decisione che ho preso. Voglio fare una nuova esperienza. Spero che questo americano possa venire. Spero che la Roma possa tornare ad alti livelli con un presidente che metta tanti soldi e vinca tutto quello che si può vincere, senza nulla togliere a Pallotta”, dice l’ex capitano e dirigente giallorosso, che sta intraprendendo una nuova carriera da procuratore.

“Sto iniziando questo nuovo percorso ma è ancora tutto da definire. Vorrei far crescere giovani italiani e stranieri e portarli più in alto possibile. Vorrei dar loro una mano a capire la realtà calcistica. Penso di aver esperienza da vendere da questo punto di vista. Questo lavoro è soprattutto nello scouting, poi lavorare con giocatori già esperti mi aiuterebbe a crescere ulteriormente”, evidenzia Totti, che parla anche del figlio Christian. “Una cosa che mi piace di lui è che è appassionato di calcio. Quando fai una cosa che ti piace la fai con un altro spirito e lui mi ha fatto capire che questo è il suo percorso. Con lui sarei obiettivo se dovessi dirgli che il calcio non fa per lui. E’ un buono, io non ero cattivo ma ero più parac…”.

Adnkronos