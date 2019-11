Eurizon: utile 9 mesi 344 milioni, prosegue ripresa raccolta

Corcos, buoni segnali da sviluppo estero

Eurizon, società di asset management di Intesa Sanpaolo nei primi nove mesi ha registrato un utile netto consolidato (compreso l’utile di pertinenza di terzi) di 344 milioni.

Il valore del patrimonio gestito ha raggiunto i 326 miliardi, in crescita del 7,7% rispetto a fine 2018.

E’ proseguito il trend di ripresa della raccolta, che riporta in territorio positivo il dato da inizio anno con 2 miliardi di sottoscrizioni nette complessive.

Nel terzo trimestre Eurizon si conferma prima in Italia con una raccolta di oltre 4,35 miliardi secondo i dati Assogestioni.

“Nel periodo sono stati confermati i segnali di ripresa sul fronte della raccolta, favorita dalla risalita dei principali mercati finanziari ma soprattutto dalla costante attività di consulenza delle reti di vendita del gruppo e dei collocatori terzi, così come dalla stretta collaborazione con la clientela istituzionale” dichiara Tommaso Corcos, ad di Eurizon, segnalando che “anche la strategia di sviluppo internazionale sta dando risultati positivi”.

Ansa.it