Ubi, rafforza Investment Banking con direzione “Mercati globali”

Ubi Banca rafforza il proprio investment banking e lo fa inaugurando la direzione ‘Global Markets’, con cui ha appena effettuato nei giorni scorsi le prime due emissioni di certificati Equity Protection; l’obiettivo dell’istituto è offrire “ad una clientela sempre più diversificata, un’ampia gamma di strumenti e servizi finanziari dedicati alla gestione dei rischi sui mercati finanziari”. “L’emissione dei primi due certificati rappresenta il primo passo di un progetto ambizioso: diventare un punto di riferimento in ambito mercati dei capitali”, ha sottolineato Alessandro Ravogli, responsabile della nuova direzione. “Sviluppo e rafforzamento della forza vendite, insieme a sostanziosi investimenti in tecnologia per assicurare ai clienti il necessario livello di servizio, permetteranno all’intera area Investment Banking di essere in linea con i principali concorrenti”.