Una startup segreta sostenuta da Bill Gates ha realizzato una svolta che potrebbe salvare il pianeta

Si chiama Heliogen ed è una società una società di energia pulita di cui fino a pochi giorni fa nessuno sapeva niente, finanziata da Bill Gates. La Heliogen ha dichiarato di aver scoperto un modo per utilizzare l’intelligenza artificiale e un campo di specchi per riflettere così tanta luce solare da generare un calore estremo superiore a 1.000 gradi Celsius. Il che significa aver trovato una fonte di energia potenzialmente infinita.

La svolta significa che, per la prima volta, l’energia solare concentrata può essere utilizzata per creare il calore estremo necessario per produrre cemento, acciaio, vetro e altri processi industriali. In altre parole, la luce solare priva di carbonio può sostituire i combustibili fossili in un angolo dell’economia ad emissione di carbonio pesante che non è stato toccato dalla rivoluzione dell’energia pulita. “Stiamo implementando una tecnologia in grado di battere il prezzo dei combustibili fossili e anche di non produrre emissioni di CO2”, ha dichiarato Bill Gross, fondatore e CEO di Heliogen, a CNN Business. “E questo è davvero il Santo Graal”.

Luciana Grosso, Business Insider Italia