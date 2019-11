L’assistente di Google ora legge anche le notizie

Algoritmo sceglie contenuti in base a preferenze utenti

Assistente Google legge anche le notizie. Al via negli Stati Uniti e in inglese, nel 2020 in altri paesi, la funzione ‘Your News Update‘ che rende automatica la ricerca e l’aggregazione dei contenuti audio relativi alle ultime notizie.

Queste possono essere riprodotte e ascoltate dall’utente attraverso un semplice comando vocale, indipendentemente dal dispositivo impiegato. Può essere uno smartphone, un altoparlante smart o anche il sistema di infotainment in auto.

Il comando da pronunciare è ‘Hey Google, play me the news’ e in automatico l’intelligenza artificiale produrrà un flusso audio creato con le ultime novità, tenendo conto delle preferenze personali degli utenti, dei suoi interessi e del luogo in cui si trova.

Se una notizia non viene reputata interessante si può chiedere di passare a quella successiva.

L’iniziativa è stata messa in campo da Google in collaborazione con decine di testate e redazioni statunitensi. Tra queste anche Abc Audio, Cbs Local, PRX, Usa Today, Abc, Fox News, The Washington Post, Al Jazeera, Cnn, The Hollywood Reporter, Mashable, Reuters, Associated Press, Daily Beast, Nba, Axios, Billboard e Politico.



Ansa.it