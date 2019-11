Wind Tre, la fibra ultraveloce FTTH arriva a Caltanissetta

Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, continua ad ampliare la disponibilità dei servizi in fibra ultraveloce sul territorio nazionale e raggiunge Caltanissetta, città ricca di storia, in particolare di chiese ed edifici di grande interesse artistico e architettonico. La rete fino a 1 Gigabit di Open Fiber sarà ora disponibile direttamente nelle abitazioni dei cittadini nisseni e nelle aziende, grazie alla tecnologia Fiber To The Home (FTTH).

Con l’avvio del servizio a Caltanissetta, Wind Tre e Open Fiber espandono ulteriormente la copertura in fibra in Sicilia, dopo aver già collegato numerose località italiane e diverse città nella Regione, attraverso un’infrastruttura che garantisce il massimo delle performance in navigazione e supporta un’elevata velocità di connessione, fino a 1 Gigabit al secondo.

La linea ultraveloce di Wind Tre è attivabile con le nuove soluzioni convergenti “Super Fibra” che offrono il servizio ‘Super Wi-Fi’ a casa e, nell’offerta a brand Wind, prevedono una linea fissa in fibra FTTH e 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia, mentre con il brand 3, oltre alla fibra FTTH, includono Giga illimitati da smartphone.